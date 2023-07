Brenda Cuomo scomparsa a Salerno: la 23enne è uscita di casa senza cellulare. Gli amici: «Ultimamente era turbata»

di Redazione web

Scomparsa nel nulla e senza un motivo. Non si hanno più notizie a Salerno di una ragazza di 23 anni, Brenda Cuomo, di Capriglia, che da ieri non si trova più. I genitori nella tarda giornata di ieri ne hanno denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Mercatello. I militari si sono messi subito al lavoro per ritrovare la giovane. Insieme a lei, non si trova neanche la sua auto, una Clio bianca. Non si tralascia nessuna pista.

Kata scomparsa, si cerca nei garage vicino all'ex Astor e in una ditta: «Potrebbe essere stata nascosta lì» I genitori ascoltati (di nuovo)

Rosaria Farinola esce per andare al mare col fidanzato e scompare: ritrovata dopo tre giorni. «Sta bene»

La descrizione della ragazza

La giovane, dalla corporatura minuta - è alta 1,60 per 45 chili-, non ha con sé il cellulare, ritrovato a casa, ma solo il portafogli. Secondo fonti investigative, a detta dei genitori, la 23enne non avrebbe alcun fidanzato o relazione nota e non soffrirebbe di depressione né faceva assunzione di droghe o psicofarmaci.

L'ultimo contatto con lei risale alle ore 14.30 di ieri, quando la giovane ha telefonato alla madre avvisandola che era a casa e non era andata al lavoro perché aveva fatto tardi la sera prima e si era molto dispiaciuta per questo. La ragazza, infatti, fa la commessa in un negozio della zona orientale della città. Sempre secondo fonti investigative, però, non sembra plausibile che questo abbia potuto scatenare l'allontanamento. La madre, tornata a casa la sera dal lavoro, non ha trovato la figlia e, preoccupata, ne ha denunciato la scomparsa.

«Negli ultimi tempi era strana», riferisce uno dei suoi amici più cari, «come se fosse turbata da qualcosa di cui non aveva il coraggio di parlare», le sue parole riportate dal Corriere del Mezzogiorno.

Appello del sindaco

Anche il sindaco di Pellezzano (Salerno), Francesco Morra si è attivato per la ragazza 23enne di cui non si hanno più notizie da ieri. «Abbiamo appreso da poco - ha detto il primo cittadino - della presunta scomparsa di una ragazza, Brenda Cuomo, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano dal 2020. Come Ente ci siamo subito attivati con la Polizia Municipale agli ordini del Comandante Carmine Somma, con locale Protezione Civile »S. Maria delle Grazie« e con tutte le forze dell'ordine per cercare di reperire notizie utili alla ricerca della ragazza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia nella speranza che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento»

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA