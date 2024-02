Braccio incastrato nell'impastatrice, grave operaia di 35 anni

Grave incidente sul lavoro a Castenedolo, in provincia di Brescia. Oggi, lunedì 12 febbraio, una donna di 35 anni, per cause ancora da accertare, è rimasta incastrata con un arto superiore in un'impastatrice. L'infortunio si è verificato, intorno alle 16, all'interno dell'azienda Temakrom, specializzata nella realizzazione di colorazioni personalizzate e . Lo riporta Brescia Today.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari che hanno liberato l'arto dopo un intervento lungo e delicato. Dopo le prime cure, la 35enne è stata trasferita d'urgenza, a bordo dell'elicottero del 118, nel nosocomio brianzolo. Le sue condizioni sarebbero critiche: il ricovero è infatti avvento in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione del drammatico incidente, l'operaia stava lavorando con l'impastatrice quando qualcosa non è andato per il verso giusto e il braccio è rimasto incastrato nel macchinario. La dinamica di quanto successo all'interno dell'azienda è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dello Psal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di Ats.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 19:58

