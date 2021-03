Coronavirus Veneto, altri 1807 casi nella notte e 16 decessi: Treviso, Padova e Verona le peggiori Il bollettino

Coronavirus in Veneto, sono 1.807 i nuovi positivi da Covid registrati in Veneto nella notte che portano il totale degli attualmente positivi a 38.333. Lo riferisce il Bollettino regionale aggiornato alle ore 8 di oggi, 20 marzo. Le vittime salgono a 10.338, con 16 decessi nella notte. Stabili i ricoveri in ospedale con 1.372 pazienti; sono invece in terapia intensiva altri 205 ricoverati.

Treviso, Padova e Verona sono le province con più casi, tutte oltre i 350, poi Vicenza, Venezia, Rovigo e Belluno che pure lancia l'allarme per l'Alto Agordino (LEGGI).

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Marzo 2021, 14:07

