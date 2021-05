Bollettino Covid di mercoledì 12 maggio: i dati completi dopo le 17. Contagi ancora in discesa

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 12 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato, in un vertice con le regioni, che dovrebbero cambiare i parametri sulle zone gialle, arancioni e rosse, mentre si va verso un allentamento del coprifuoco, che dovrebbe essere spostato alle 23 o alle 24. Ieri i casi in Italia sono stati meno di settemila: continua dunque il calo dei contagi come già da qualche settimana.

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi numeri. In Veneto i nuovi positivi sono 493 con 18 morti, mentre in Toscana sono 495 con 38 decessi. Continua il calo anche in Puglia, dove si registrano oggi 615 nuovi positivi e 36 morti.

