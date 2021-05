Covid nel Lazio, il bollettino di mercoledì 12 maggio: 22 morti e 633 nuovi positivi

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di mercoledì 12 maggio della regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio sono 633, con 22 morti e 1.269 guariti: calano gli attualmente positivi a 35.575 (-658), così come i ricoverati con sintomi che sono oggi 1.732 (-86) e i malati in terapia intensiva a 244 (-11). I pazienti in isolamento domiciliare sono 33.599 (-561 rispetto a ieri).

Leggi anche > Bollettino Covid di mercoledì 12 maggio: contagi ancora in discesa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA