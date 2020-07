Torino, bambino di 10 anni morto dopo un esperimento, le maestre: «Gliel'avevamo sconsigliato»

Si rifiuta di prestargli la bici: bambino di 10 anni accoltella uno di 7

Aveva detto a scuola di voler fare quel, ma le maestre. Riccardo, il bimbo driportate dopo un esperimento scientifico finito male, era curioso di provare, ma le sue maestre lo avevano avvertito che era troppo rischioso.Riccardo ha voluto riprodurre l'esperimento detto "Il serpente del Faraone" che considerava perfetto per degli approfondimenti che stava facendo a scuola, anche se gli insegnanti lo avevano definito pericoloso. Il bambino aveva trovato tutto sul web e aveva deciso di riprodurlo a casa, sotto la supervisione della mamma che ha fatto le riprese e che ha poi prestato i primi soccorsi.Si stanno svolgendo indagini a riguardo, ma ancora non sono state analizzare le chat tra la madre di Riccardo e le insegnanti. Forse a scatenare lo scoppio è stato il mix di ingredienti dosati male. Il pm Laura Longo al momento ha iscritto la madre del ragazzino per omicidio colposo, si tratta di un atto dovuo in attesa di capire meglio le responsabilità.