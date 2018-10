Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nel cagliaritano, ad Assemini, a 15 km dal capoluogo sardopochi giorni fa: un cancello di un metro per un metro in un parco del paese si è staccato mentre veniva aperto, sganciandosi dai cardini e cadendo, e ha travolto una bimba di un anno.La piccola stava giocando nel parco insieme alla mamma quando è stata colpita: soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasportata in ospedale per lo schiacciamento della mano e un sospetto trauma cranico, la bambina è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'incidente, avvenuto nel parco di piazza Don Bosco.