Travolto mentre attraversa con la figlia di 2 anni in braccio: la piccola soccorsa con l'eliambulanza

Martedì 3 Dicembre 2019, 19:09

Grande paura oggi pomeriggio per un padre e lainvestiti da un’auto a. La piccola, di nemmeno due anni, è stata portata adinmentre il padre è stato condotto dal 118 all’ospedale di Pesaro. Le condizioni di entrambi, al momento dell’intervento dei soccorritori, per fortuna non sono risultate gravi.L’episodio è successo nel primo pomeriggio intorno alle 14.30 e in molti hanno notato l’elicottero giallo Icaro sorvolare il territorio ed atterrare poco lontano. Entrambe le persone investite a Montelabbate come di Montelabbate risulta anche il 55enne alla guida dellache stava transitando lungo la strada in direzione Urbino prima dell’impatto con i due. La dinamica esatta dell’incidente non è del tutto e sul caso è intervenuta la Polizia locale di Montelabbate. Grande paura ovviamente per il papà di 32anni che, nel momento del sinistro aveva in braccio la figlioletta di nemmeno 2 anni.