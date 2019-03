Bancarotta e autoriciclaggio, quattro fermati dalla Guardia di Finanza

Violentata dal parroco da bambina, anni dopo lo fa condannare ma il paese si schiera col prete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sonole persone, in provincia di Caserta, e sottoposte a misure di custodia cautelare con l'accusa di. La, su disposizione del gip del Tribunale di, ha infatti fermato quattro uomini, accusati di aver fatto fallire cinque diverse aziende per poi reinvestire i capitali in nuove società.Giuseppe e Nicola Barletta, due dei fermati, sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre Gennaro Mancini e Giuseppe Pisani hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Allo stesso tempo, è scattato il sequestro preventivo di beni mobili e immobili, per un valore di circa 28 milioni di euro. Come rende noto la Guardia di Finanza di Casetta, i quattro fermati sarebbero coinvolti, a vario titolo e in concorso fra di loro nonché con altre persone, in svariate condotte di bancarotta fallimentare e concordataria, di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché di autoriciclaggio, nel periodo 2006-2016.Oltre alla bancarotta, ci sarebbe stata una serie di operazioni di finanziamento infragruppo a favore di altre imprese correlate. Il Gruppo Barletta, che si era aggiudicato l'appalto per la realizzazione dell'lnterporto di Maddaloni-Marcianise, attraverso la costruzione del centro logistico intermodale e del centro commerciale Campania, avrebbe distratto le liquidità di alcune società che nel tempo avevano dolosamente accumulato ingenti debiti con il Fisco.