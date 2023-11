Bambino di 8 anni lasciato solo in classe dai compagni al primo giorno di scuola: «Non lo vogliamo, è ritardato». E si assentano in massa La denuncia nella lettera della mamma di Francesco, alunno di un istituto in provincia di Cosenza







di Matilda Benincasa Un silenzio imbarazzante avvolgeva l'ingresso di Francesco (nome di fantasia), otto anni, nella sua nuova classe mercoledì mattina. Il fiocco rosso al collo, simbolo di un inizio che avrebbe dovuto essere lieto, contrastava con l'assenza totale di compagni di scuola ad attenderlo. La sua nuova avventura è iniziata con un'esperienza inaspettatamente solitaria. Sua mamma aveva richiesto il cambio di sezione a causa di un presunto disagio manifestato dal bambino. Il dirigente scolastico aveva acconsentito, ritenendo valido il motivo del cambiamento. Tuttavia, la risposta dei genitori dei compagni di classe è stata sconcertante: un'ammutinamento che ha lasciato il piccolo Francesco solo per l'intera giornata. Il bambino «ritardato» L'assenza di massa nella classe della scuola nella provincia di Cosenza organizzata apparentemente per manifestare contrarietà all'inserimento del nuovo alunno, ha sollevato dubbi sulla maturità degli adulti coinvolti. La madre, tramite una lettera aperta che ha pubblicato LaC24, ha sottolineato la gravità dell'episodio e denunciato un comportamento che definisce «umanamente offensivo» anche nei confronti della classe docente, apparentemente impotente di fronte a questa situazione. Francesco, un bambino bilingue con un quoziente intellettivo notevolmente superiore alla media, a causa di un'iperattività diagnosticata, è stato etichettato come «il ritardato». La madre ha descritto il figlio come un ragazzo talentuoso, capace di eseguire calcoli mentali con rapidità, parlare fluentemente due lingue e suonare vari strumenti senza conoscere la musica grazie a un «orecchio assoluto». La protesta dei genitori La decisione di trasferire Francesco è stata presa con l'obiettivo di garantirgli un ambiente più adatto al suo sviluppo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 09:13

