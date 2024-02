Bambino di 4 anni muore soffocato da un tubicino di plastica, il dramma a casa del nonno: aperta un'inchiesta

di Redazione web

Un bambino di 4 anni è morto ieri, 27 febbraio, all'ospedale di Giugliano (Napoli) dopo essere stato ricoverato per aver inghiottito un tubicino di plastica che gli ha ostruito le vie respiratorie. Il piccolo si trovava insieme alla sorellina a casa del nonno a Mugnano, quando si è sentito male.

Trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord.

Neonato di un mese muore per arresto cardiaco: inutile la corsa in ospedale. Lo strazio dei genitori

L'ospedale: nostro intervento immediato

«Il personale del 118 è giunto sul posto in dieci minuti dalla chiamata alla centrale» e «ha tempestivamente messo in atto le manovre di disostruzione delle vie respiratorie per riferita ingestione di corpo estraneo di piccole dimensioni». Lo scrive, in una nota, l'Asl Napoli 2 Nord che esprime «profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo R.B., di soli 4 anni, avvenuta ieri presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania».

«Successivamente - spiega l'Asl Napoli 2 Nord - il bambino è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, durante il percorso sono state applicate le manovre d'urgenza per arresto cardio-respiratorio».

«All'arrivo, - viene sottolineato - nonostante l'immediato intervento del personale medico e infermieristico del pronto soccorso, che ha attivato tutte le procedure rianimatorie previste dal protocollo PALS (che descrive le risposte a eventi clinici potenzialmente letali che coinvolgono bambini e neonati), il piccolo non ha risposto alle cure ed è stato dichiarato deceduto dopo oltre 35 minuti di tentativi di rianimazione».

Attesa l'autopsia

«Si attendono - conclude il comunicato - le risultanze dell'autopsia, disposta dalla procura di Napoli Nord, per accertare le cause del decesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA