Neonato di un mese muore per arresto cardiaco: inutile la corsa in ospedale. Lo strazio dei genitori

di Roberta Pugliesi

Tragedia questa mattina all'ospedale di Sora, dov'è morto un bambino di appena un mese. Il neonato è stato trasportato al pronto soccorso del Santissima Trinità dall'ambulanza dell'Ares 118, in cui intervento è stato richiesto dai familiari del piccolo, terzo figlio di una famiglia residente in Valcomino.

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni il decesso è da ricondurre a un arresto cardiocircolatorio, quindi a cause naturali, ma al momento sono in corso tutti gli accertamenti medico - sanitari. Straziati i genitori del piccolo. In ospedale anche i carabinieri per accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA