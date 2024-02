Febbre alta, poi il coma: Francesco muore a due anni per colpa di un virus. «Ha lottato per giorni» La morte cerebrale dichiarata venerdì in seguito a un edema alla testa







di Redazione web Un bambino di due anni, Francesco, è morto a causa di un virus che gli ha provocato febbre alta e un edema cerebrale. Nonostante il ricovero d'urgenza e l'assistenza continua , il piccolo è caduto in coma ed è rimasto in vita solo grazie al supporto delle macchine. Venerdì, dopo giorni di ricovero, la dichiarazione di morte cerebrale e la decisione di staccare la spina. Il cordoglio La notizia della scomparsa di Francesco ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Castellammare del Golfo e ha suscitato un'ondata di dolore e cordoglio tra i cittadini. Il sindaco Giuseppe Fausto, rappresentando il sentimento di tutta la cittadinanza, ha voluto esprimere il suo dolore e quello dei suoi concittadini attraverso un messaggio di cordoglio pubblicato sul suo profilo Facebook. «Castellammare del Golfo - ha scritto il sindaco Giuseppe Fausto sul proprio profilo Facebook - è fortemente addolorata, appreso che il piccolo Francesco, ad appena due anni, dopo avere lottato per giorni, ha lasciato questa terra». Profondamente dispiaciuto per la prematura scomparsa, si legge nel post, il sindaco Giuseppe Fausto, con tutta l’amministrazione co di Castellammare del Golfo, si stringe ai genitori del piccolo Francesco, Gabriella e Peppe, esprimendo profondo cordoglio e porgendo le più sentite condoglianze alle famiglie Tartamella e Montalbano». Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 08:31