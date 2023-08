Bambina caduta dal balcone, faro della procura sui genitori: «Segnalati in passato per scarsa attenzione verso la piccola»

di Redazione web

La storia di Frida, la bambina di 4 anni caduta dal balcone a Torino, è stata una boccata di aria fresca in un'estate complicata. Mattia Aguzzi, il 37enne che l'ha presa in braccio dopo un volo dal quinto piano (15 metri), è l'eroe del momento. Ieri si sono incontrati per qualche minuto in ospedale e si sono abbracciati. «Ancora non capisce il pericolo che ha corso», ha detto lui. Adesso però, l'attenzione si sta spostando sui genitori della piccola. Una situazione delicata, sulla quale sta indagando la Procura dei minori, su segnalazione dei carabinieri, scrive La Stampa.

La famiglia a rischio?

La bambina si trova ricoverata all'ospedale Regina Margherita, i medici fanno sapere che sta bene: «Guarda i cartoni animati in televisione ed è serena».

