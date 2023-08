Mattia Aguzzi, l'incontro in ospedale con la piccola Frida (salvata prendendola al volo): «Sta bene, sono felice»

Mattia Aguzzi, 37 anni, impiegato di banca con la passione per la palestra, ha salvato la vita a Frida, la bimba di 3 anni precipitata dal quinto piano, in via Nizza, a Torino. Come? «Prendendola al volo», o meglio, attutendo la caduta. L'uomo porta sul petto la medaglia dell’eroe ma non abbandona il tipico aplomb torinese e la sua umiltà: Mattia si è recato nell'ospedale dove è ricoverato la bambina per farle un saluto e un augurio di pronta guarigione. Un incontro breve ma emozionante: un lungo abbraccio con la mamma della piccola e poi gli innumerevoli ringraziamenti della donna nei confronti del salvatore torinese.

