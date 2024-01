Bimba lanciata dal terrazzo dal papà, il vicino che l'ha soccorsa: «Era sotto choc. Lui sbatteva e insultava la ex dalla sera prima»

«Ha iniziato a urlare da solo, a sbattere, ha chiuso la bimba fuori dal terrazzo. Urlava insulti, forse al telefono, non so, forse contro la ex compagna». È il racconto del vicino di casa che per primo ha soccorso la piccola di 5 anni lanciata dal terrazzo del primo piano dal padre, prima che tentasse il suicidio, a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia.

«Qualcuno ha urlato 'l'ha buttata' mentre io correvo giù dalle scale. All'inizio siamo intervenuti in 3, 4. Poi è uscita una signora e le ho dato la bambina. Lei abita al piano di sotto, ma non aveva sentito nulla?», continua l'uomo. «La bimba era sotto choc, balbettava. Lui diceva frasi sconnesse, senza senso. Mi manda in bestia che nessuno abbia fatto qualcosa prima. Dovevamo intervenire prima».

Un'altra vicina ha raccontato: «Mio fratello si è affacciato è ha visto il corpo della bimba a terra e il papà, indenne, che ha crcato di scappare». La piccola è sempre rimasta cosciente ed è stata trasferita d'urgenza, con l'ambulanza, all'ospedale, di Treviso.

