Avellino, ragazza incatenata al letto e tenuta al buio per giorni: arrestata la madre

Segregata in casa dalla madre. Incatenata alle scale o al letto, chiusa in camera al buio per giorni interi, mangiando una sola volta al giorno. Erano queste le condizioni nelle quali una 21enne veniva tenuta dalla madre ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Ieri sera i Carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura irpina, nei confronti della 47enne madre della ragazza, indagata per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sequestro di persona. I carabinieri erano intervenuti lo scorso sabato sera dopo che una sorella della vittima aveva telefonato al 118 per chiedere aiuto.

Leggi anche > Cadavere tra gli scogli sul lungomare di Napoli: il ritrovamento choc

I militari hanno trovato la ragazza legata con una catena al proprio letto, così come veniva spesso legata ad una ringhiera delle scale interne dell'abitazione. Le ulteriori indagini si concentrano sulla responsabilità del padre, un 46enne del posto, che non si sarebbe opposto alle condotte della moglie. Per lui è stato intanto disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai figli, ma non si esclude che possa essere formulato un provvedimento più restrittivo in seguito alle indagini condotte dai carabinieri di Solofra (Avellino) con il supporto del personale specializzato nel contrasto alla violenza di genere e intra-familiare del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino.

Marito e moglie devono rispondere entrambi di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate personali e sequestro di persona. La 21enne vittima delle violenze e la sorella sono state trasferite in una località protetta, mentre gli altri figli minorenni della coppia sono stati affidati a una casa famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA