Napoli, cadavere tra gli scogli sul lungomare: ritrovamento choc

Tragedia sul lungomare di Napoli dove è stato ritrovato un uomo privo di vita. Intorno alle 8.30 di questa mattina, l'ambulanza della postazione Crispi è intervenuta in via Caracciolo, in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti che avevano notato la presenza di un uomo adagiato sugli scogli, apparentemente privo di sensi.

Durante l'intervento dell'equipaggio del 118, i sanitari hanno recuperato prima di tutto il corpo dell'uomo, ritrovandolo privo di vita impiccato con una corda fissata ad uno scoglio. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato e sono in corso gli accertamenti per identificare l'identità dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 17:59

