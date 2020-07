Si vede recapitare a casa una multa monstre di quasi 900 euro per essere passata davanti all’ autovelox fisso di Casenuove a 703 km/h. Si, proprio così, come fosse razzo, stando al verbale inviato dalla polizia locale di Osimo nelle Marche. La vicenda è riportata dal Corriere Adriatico.E’ la curiosa e paradossale vicenda capitata ad una ragazza offagnese che l’ha denunciata al Comitato per il rispetto del Codice della Strada capitanato dall’ex consigliere comunale Giovanni Strologo. E’ stato lui, ieri, a renderla pubblica sulla pagina Facebook del Comitato, che si batte ad esempio contro i velox di Falconara e dell’Aspio.