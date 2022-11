Pullman investe un pedone e scappa: l'uomo viene soccorso e il pirata arrestato

di Redazione web

A Terminillo, un paese in provincia di Rieti, un autista di un pullman ha investito un pedone ma invece di fermarsi e soccorrerlo, si è dato alla fuga. I passanti hanno quindi chiamato i soccorsi che, una volta arrivati sul posto, hanno trasportato in ospedale il ferito. Il conducente pirata è invece stato rintracciato dalla polizia.

La vicenda

È successo tutto in un arco di tempo brevissimo: un pedone è stato investito e l'autista del bus non ha accenato a fermarsi ma è ripartiro. Il ferito, rimasto steso sull'asfalto, è stato soccorso dal 118 che ha constato lesioni alla testa e al tronco, ora si trova in ospedale. L'autista è invece stato fermato dai carabinieri.

Il pirata della strada

Il pirata della strada invece, è stato rintracciato grazie alla segnalazione di un dipendente della locale Azienda servizi

municipalizzati: gli agenti hanno individuato l'autista perché sono riusciti a risalire al pullmann che aveva causato l'incidente e che tra l'altro presentava il parabrezza sfondato.

Il conducente è stato denunciato per reati di omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida e ovviamente il mezzo di trasporto.

