Incidente sulla Palombarese, travolto mentre cammina sul ciglio della strada: morto 50enne, investito da un pensionato

Investito mentre cammina sulla Palombarese. Un'altra persona è morta travolta da un'auto a Roma. L'incidente è avvenuto martedì. La vittima questa volta è un 50enne romeno senza fissa dimora. Al volante un pensionato di 76 che si è fermato per prestare soccorso.

L'incidente, morto un 50enne

L'uomo è stato travolto e ucciso mentre camminava sul ciglio della Palombarese, in direzione Roma. Da accertare la dinamica e le colpe del guidatore, che si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Per il pedone non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite causate dall'impatto con l'automobile, sequestrata poi dai carabinieri per gli accertamenti. Gli inquirenti indagano sulla dinamica. Non è escluso che la visibilità ridotta, dovuta alla scarsa illuminazione, possa aver contribuito all'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 13:54

