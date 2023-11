Attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico a Padova, automobilisti infuriati: uno scooter passa sopra lo striscione

Ultima Generazione colpisce ancora. Bloccato il traffico questa mattina, 20 novembre, in via Grassi a Padova. Cinque attivisti alle 8.25 si sono seduti sulla corsia che va verso la Stanga srotolando uno striscione per sensibilizzare sulla questione del cambiamento climatico.

Un orario a dir poco delicato per il traffico padovano e infatti si sono subito formate lunghe code, con gli automobilisti che protestavano a gran voce e suonavano il clacson.

Tensione durata poco perché nel giro di cinque minuti sono arrivati gli agenti della polizia locale, la polizia di Stato e i carabinieri. I manifestanti sono stati trascinati via e portati in caserma.

