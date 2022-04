Arrigo Damadei, carabiniere morto in casa a 39 anni: il corpo trovato dalla moglie in bagno

Un malore gli è stato fatale mentre si trovava in bagno. Il corpo di Arrigo Damadei, 39enne appuntato dei carabinieri, è stato trovato dalla moglie, che era appena rientrata in casa dopo aver fatto la spesa. La donna ha cercato di scuoterlo, ma il marito era già morto.

La città di Senigallia (Ancona) è sotto choc per la tragica e improvvisa morte dell'uomo, che abitava nella frazione di Sant'Angelo con la moglie e la loro bambina di quattro anni. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso, che secondo il medico legale è avvenuto per cause naturali. Arrigo Damadei, originario di Chiaravalle, da qualche anno lavorava a Senigallia dopo aver prestato servizio in un reparto speciale in Emilia-Romagna e in altre zone d'Italia.

Come scrive Sabrina Marinelli per il Corriere Adriatico, Arrigo Damadei avrebbe compiuto 40 anni a ottobre e non aveva problemi di salute. Con tutta probabilità, verrà effettuata l'autopsia anche se le ipotesi principali sono quelle di un infarto o di un aneurisma. Nelle sue ultime ore di vita, il carabiniere aveva svolto il turno di notte tra lunedì e martedì, poi ieri era rimasto a casa per riposarsi, dormendo la mattina e svegliandosi nel primo pomeriggio. I colleghi dell'Arma sono rimasti a lungo insieme alla moglie e alla figlia di Arrigo, mentre varie comunità sono ancora sotto choc: quella di Sant'Angelo, dove viveva, quella di Ostra Vetere, dove prestava servizio, e quella di Chiaravalle, dove il giovane carabiniere era cresciuto. «Era molto riservato, ma era un uomo buono, generoso e solare, legatissimo alla famiglia», ricordano gli amici, sconvolti per la tragedia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 11:34

