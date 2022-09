Anziano travolto e ucciso da un treno: attraversava i binari con le sbarre abbassate. Caos sulla linea

Tragico incidente sui binari: anziano muore sotto a un treno. Il dramma si è consumato oggi pomeriggio, 15 settembre, poco prima delle 16 a Loria, lungo la linea Venezia-Bassano. L'uomo avrebbe attraversato i binari nonostante al passaggio a livello di via Campagna, le sbarre fossero già abbassate. Con sé aveva anche la bicicletta. Così hanno raccontato agli agenti della polizia ferroviaria alcuni testimoni presenti sul posto. Probabilmente l'anziano voleva risparmiarsi qualche minuto di attesa ma la mossa gli è risultata fatale.

Un regionale in transito in quel momento lo ha travolto e ucciso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica di quello che appare come un incidente e non un gesto volontario, come spesso accade lungo le tratte ferroviarie. L'identificazione della salma è ancora in corso, resa ancora più difficile dal fatto che l'uomo non aveva documenti con sé. La circolazione ferroviaria ha subìto pesanti rallentamenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 19:32

