Scoperta 'casa degli orrori' in provincia di Bologna: il video choc

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

parla la nuora della titolare dell'finito nell'occhio del ciclone per un video che mostra un'anziana maltrattata in una gabbia. La Procura ha aperto un'inchiesta e sette persone sono state arrestate. «Il video è falso e chi lo ha fatto lo sa», ha detto la donna ai microfoni di Canale 5.«Gli anziani qua dentro - prosegue - sono tutti coscienti e i maltratamenti, se fossero reali, sarebbero visibili». La donna sostiene che qualcuno ha organizzato e inscenato tutto per gettare un'ombra sulla struttura e il personale. L'anziana sarebbe messa apposta in una gabbia.La nuora racconta anche del bel rapporto instaurato con gli ospiti della casa e delle foto insieme.Secondo le indagini gli anziani venivano sedati con farmaci psicotropi e tranquillanti e in alcuni casi legati al letto per non disturbare i dipendenti durante la notte. Nei guai, oltre alla titolare, un settantenne finito in carcere, anche la coordinatrice e la collaboratrice (entrambe ai domiciliari), mentre è stato sospeso dalla professione un medico di base, accusato di aver fornito, in cambio di denaro, i propri timbri e ricettari affinché il responsabile della struttura potesse approvvigionarsi di medicinali: l'uomo è accusato anche di aver delegato le sue funzioni sanitarie.