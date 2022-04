Andreea scomparsa a Jesi, continuano le ricerche: il fidanzato per trovarla ingaggia una medium

La scomparsa di Andreea Rabciuc è ancora avvolta nel mistero. Della 27enne campionessa di tiro a segno non si hanno più tracce dal 12 marzo, ormai, e adesso entra in scena anche una medium nel tentativo di trovarla. Andreea, di origini rumene, si era allontanata da una festa nelle campagne di Montecarotto, in provincia di Ancona, dove si trovava in compagnia del fidanzato, Simone Gresti, e di altre due persone, prima di svanire nel nulla.



Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si sarebbe allontanata dalla festa dopo un litigio acceso con il fidanzato e da quel momento nessuno ha più notizie di Andreea Rabciuc. L'annuncio del ricorso alla sensitiva è stato dato da Emanuele Giuliani, avvocato dello stesso Gresti.

«Abbiamo deciso di fare ricorso a una medium - spiega il legale del fidanzato, ora indagato dalla Procura di Ancona per sequestro di persona -. Si tratta di una risorsa messa a disposizione da una società di servizi investigativi che l'ha già impiegata in passato con buoni risultati».

La sensitiva avrebbe già dato delle prime indicazioni «che noi stiamo condividendo con i carabinieri di Jesi, che conducono le indagini», aggiunge l'avvocato, sottolineando che le loro non sono semplici indagini difensive perché «stiamo tentando il tutto per tutto, anche facendo ricorso a mezzi non convenzionali come questo. Vogliamo dare una mano, un contributo concreto alle ricerche».

