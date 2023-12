Andrea muore stroncato da un tumore a 38 anni. Un mese fa era mancata anche la mamma, uccisa dallo stesso male

di Redazione web

Non ce l'ha fatta, Andrea Pizzica. La sua lotta contro il tumore è terminate all’ospedale di Pescara il giorno della vigilia di Natale. Pratola Peligna, il paese in provincia dell'Aquila di cui Andrea era originario, è rimasto in lutto fino a ieri, quando al santuario della Madonna della Libera si sono svolti i funerali del giovane. Un ultimo saluto in una chiesa gremita e afflitta. E la stessa folla oggi celebrerà il trigesimo della mamma di Andrea, morta anche lei un mese fa a causa dello stesso male che ha colpito il figlio.

Come riporta il Messaggero, la malattia ha colpito Andrea all’improvviso la scorsa estate, quando dopo alcuni dolori al petto si era recato all’ospedale di Popoli per capire di cosa si trattasse. Di lì il trasferimento a Pescara, da dove il giovane, che lavorava come impiegato in un’azienda privata di Popoli ed era molto conosciuto a Pratola, è rimasto fino al suo decesso.

«Una notizia tristissima colpisce la nostra comunità portando sgomento e dolore – ha scritto il Comune sulla sua pagina Facebook - Avevamo sperato e tifato per lui».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA