Andrea Mancin trovato morto in casa a 34 anni: amici sotto choc

Tragedia ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo: Andrea Mancin, 34enne polesano della frazione di Rivà, è stato trovato morto in casa: la presumibile causa è un malore o un infarto improvviso, ma ancora non ci sono certezze. All’arrivo dell'ambulanza e dell'automedica del Suem 118 i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.

Andrea era molto conosciuto in tutta la zona, persona definita molto solare e disponibile, lavorava nel Ferrarese come carrellista alla Kastamonu Italia di Codigoro.

ANDREA MANCIN TROVATO MORTO IN CASA: IL DOLORE DEGLI AMICI

Un collega di lavoro, Alex Beltrame, scrive sui social: “Ieri pomeriggio alle 14 abbiamo finito il turno di lavoro, ci siamo salutati in spogliatoio e ti ho detto dai dai che venerdì siamo in riposo, ne mancano solo due, poi stamattina mi sveglio e non ci sei più! Fai Buon viaggio Andrea, abbraccia mio papà! Addio Collega”.

#Rovigo Andrea, trovato morto in casa a 34 anni: amici sotto choc https://t.co/12sa2NZy45 — Leggo (@leggoit) September 21, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA