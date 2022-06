Schianto all'alba sulla tangenziale, Andrea muore a 46 anni: gravissimo il passeggero

Tragedia all'alba. Questa mattina, 19 giugno, verso le 5 è morto Andrea Di Benedetto, 46 anni, in un incidente a Tavagnacco (Udine), sulla rampa di ingresso della tangenziale sud, in via Ferrara. L'uomo, nato a Udine e residente a Martignacco, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Golf è finito fuori strada, morendo per le le gravi ferite riportate.

Incidente in autostrada, due morti e un ferito grave. Disagi e code sull'A14

Gravissima una seconda persona che viaggiava in auto con il 46enne. Andrea Di Benedetto era originario di Nogaredo di Prato, dopo gli studi era diventato elettricista, ma coltivava, da sempre la passione per i motori. Separato, lascia nel dolore i due fratelli Nicola e Paolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Giugno 2022, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA