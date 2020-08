Giuseppe muore a 29 anni durante l'intervento chirurgico: choc in città

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 12:17

E' morto a 29 annii, un ragazzo solare, pieno di iniziaive, sempre printo a dare una mano nelle attività di paese. Oggi la piccola comunità di Ancarano, in provincia di, gli dirà addio alle 16. Il sindacocon ordinanza pubblicata sul sito del comune, ha decretato il lutto cittadino. «Esprimo vicinanza alla famiglia e la solidarietà di tutta la comunità di Ancarano - scrive il sindaco - siamo sotto choc, Giuseppe era un bravissimo ragazzo, organizzava tornei e memorial di calcio e calcio a 5, era sempre disponibile».Commosso l'addio del primo cittadino lasciato sulla sua bacheca Facebook che interpreta i sentimenti più profondi della sua cittadina: «"Quando ormai si vola ....Non si può cadere più".Non troveremo il senso e le parole per la tua perdita, ma penseremo che ci guarderai da lassù con il tuo sorriso, la tua giovialità che ti ha sempre contraddistinto nella vita della nostra comunità. Ciao Giuseppe, per sempre con noi».Giuseppe lavorava da due anni in un centro medico di, nelle vicine Marche. Era un amministrativo molto apprezzato. Nonostante la giovane aveva dimostrato di saper fare in modo professionale il suo lavoro. Il vice sindaco, medico e direttore sanitario del centro, commosso dà notiza del decesso sul suo profilo facebook: «Caro amico mio adesso mi avresti chiamato dicendomi "silvà che facciamo?" Questa volta ti avrei stupito ragazzo con un "non lo so giusè!». Decine di commenti di condoglianze e incredulità per la morte prematura di Giuseppe.Non è ancora chiara la causa del decesso. Si sa che il ragazzo doveva faredi Torrette die non ha superato l'operazione: sarebbe deceduto durante l'invervento. Oggi c'è l'ultimo saluto. Il sindaco Panichi invita a partecipare al funerale nel rispetto della nomativa anti Covid con mascherine e distanziamento in chiesa e nel piazzale fuori dalla parrocchia.