Schianto tra auto e bici, morte due ragazze: Luigia e Amelia erano legate da sempre. Il dolore degli amici

Il terribile schianto miete un'altra vittima. Per cause ancora da accertare si è verificato un violento incidente tra un'auto e una bici elettrica, con a bordo due ragazze. Le due amiche non ce l'hanno fatta. Amelia Capobianco, 23enne di Lucera, è morta sul colpo. Mentre Luigia Boccamazzo, 35enne, ha lottato tra la vita e la morte fino alla scorsa notte.

La tragedia

Luigia era in sella alla bici che è stata travolta da un'auto e su cui si trovava anche Amelia. Le due erano amiche da sempre. Le due donne stavano percorrendo un tratto di strada al buio, sulla Sp 5 Lucera-Pietramontecorvino, in provincia di Foggia, quando sono state travolte da un'autovettura condotta da un giovane di Lucera che le avrebbe tamponate. L'impatto è stato devastante: Amelia è morta sul colpo, l'altra, Luigia, è stata soccorsa dall'equipe dell'elisoccorso, rianimata, intubata e portata d'urgenza in pronto soccorso a Foggia, ma nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 agosto, si è spenta.

Il cordoglio

Il cordoglio di amici e conoscenti si è riversato sui social. Le due giovani amiche, amate da tutti adesso sono di nuovo insieme, fianco a fianco come hanno sempre fatto. «Amore bello non ce l'hai fatta», scrive un'amica a Luigia Boccamazzo, dopo aver appreso la tremenda notizia. «Stamattina non potevo ricevere una notizia più brutta, queste sono le notizie che non dovrebbero mai arrivare. Ora sei con la tua amica Amelia. Il Signore in paradiso ora ha due fiori stupendi. Luigia stai vicino ai Tuoi genitori. I genitori non dovrebbero mai seppellire i propri Figli e' un dolore che non si può sopportare. Tesoro mio Ti ricorderò sempre e non dimenticherò mai la Tua allegra risata.

R.I.P. Luigia».

E in risposta a chi già giudica un incidente e su chi ricadano le colpe, Francesca, riporta tutti al dolore della tragedia. «Per un attimo, solo per un attimo lasciamo le critiche su 2 ragazze, che come, quando e perché si sono trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato, non tocca a noi stabilire ragioni o torti... resta il fatto che non ci sono più, 5 famiglie lucerine, in questo mese, sono state colpite duramente, insieme all'intera comunità per le stesse circostanze, l'invito è solo quello di pregare e soprattutto riflettere! Un abbraccio a tutti i parenti e a chi ha avuto la fortuna di conoscere e condividere un amicizia con tutti loro.. riposate in pace anche voi, anime belle, non avevate colpa...ALCUNA!!», scrive taggando le due amiche scomparse.

