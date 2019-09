Trieste, all'improvviso il cielo si fa nero: poi si forma la tromba d'aria

TRIESTE - All'improvviso il cielo si è fatto nero, poi si è formato una tromba d'aria quindi un muro di pioggia. Ad immortalare l'inquietante scena a sud di Pola, in Croazia, Riccardo un friulano doc. Giunti sulla punta dell'Istria, il friulano stamattina si è ritrovato difronte ad una scena che lo ha letteralmente catturato e inevitabilmente preoccupato. "Il cielo si è fatto minaccioso - ha spiegato Riccardo - erano le 8.30 del mattino quando di li a poco si è formato l'inquietante tromba d'aria. Ho avuto paura quando in poco tempo si è fatta ancora più grossa". Poi all'improvviso la tromba d'aria si è dissolta ed è iniziato a piovere. Il friulano ha raccontato di aver visto un muro di pioggia come non mai. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze. Sabato 7 Settembre 2019, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA