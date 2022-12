Alice Neri, il collega della vittima a Storie Italiane: «Mi ha scritto alle 7 un messaggio poi cancellato». Ma a quell'ora l'auto era in fiamme

Storie Italiane torna sul caso di Alice Neri e dà una notizia esclusiva in diretta, sempre legata al telefonino della donna trovata carbonizzata in un'auto dopo essere uscita la sera con un collega. Marco, il collega della vittima, con cui avrebbe consumato un aperitivo la sera in cui è morta, ha raccontato agli inquirenti di aver ricevuto un messaggio da Alice che è stato poi cancellato.

Leggi anche > Alice Neri, il mistero dello smartphone che si pensava fosse bruciato nell'auto in fiamme: «Qualcuno lo ha acceso»

La testimonianza

L'uomo ha spiegato che intorno alle 7 del mattino, del giorno dopo, quando lui ormai era a casa, si sarebbe svegliato per andare in bagno e avrebbe visto l'anteprima di un messaggio WhatsApp inviato da Alice che diceva "ciao marocchino", con degli smile. Lui non ha aperto il messaggio, ma alle 8, quando si è svegliato ed è andato sulla chat che aveva la Neri, ha notato che il messaggio era stato cancellato.

Resta quindi un mistero su chi possa aver inviato quel messaggio, e soprattutto sul contenuto. Alle 7 del mattino la macchina in cui è morta Alice stava bruciando, quindi probabilmente o è stato inviato prima, oppure non è stato inviato da Alice, quasi sicuramente però, quello stesso messaggio, sarebbe stato cancellato da una persona diversa dalla Neri che ha preso con sé il telefono della vittima. Resta poi il dubbio sul contenuto del messaggio stesso che, lascerebbe intuire quindi, che la donna conoscesse il marocchio, ovvero il presunto omicida.

