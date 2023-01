Alfredo Cospito sarà trasferito a Opera: «Non accetterà cibo, resta in sciopero della fame». Oggi il Cdm alle 18.30

Continua a tenere banco il caso di Alfredo Cospito, detenuto anarchico che da oltre tre mesi è in sciopero della fame contro la sua detenzione al regime del 41 bis. Oggi alle 18.30 si terrà una riunione del Consiglio dei Ministri in cui è prevista un'informativa dei ministri degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia sul caso. Intanto il suo legale Flavio Rossi Albertini ha annunciato che «Cospito verrà trasferito nel penitenziario di Opera a Milano», un trasferimento disposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Alfredo Cospito sarà trasferito a Opera

Sinora Cospito era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Sassari. Cospito sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura carceraria meneghina di Opera in considerazione del suo stato di salute», spiega l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Al Sai sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. Ieri il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a «rischio fibrillazione», in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento.



«Non accetterà somministrazioni di cibo e continuerà sicuramente lo sciopero della fame», ha però ribadito l'avvocato. «L'unica novità di questo trasferimento è che nella struttura di Opera hanno specialisti in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza», aggiunge Rossi Albertini.

Oggi il Cdm alle 18.30

All'ordine del giorno del Cdm di oggi, a quanto si apprende, anche l'impugnativa, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, di una legge regionale della Puglia che cambia il numero minimo di prestazioni ed esami di laboratorio che devono garantire le strutture accreditate contandole a livello di aggregazione complessiva, anziché per singola struttura. Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 18.30, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: - Informativa dei ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia sul caso Cospito (Affari esteri e cooperazione internazionale - Interno - Giustizia); - Leggi regionali; - Varie ed eventuali.

L'appello degli artisti per Cospito

«Alfredo Cospito è un detenuto anarchico in sciopero della fame da più di 100 giorni per protestare contro il 41 bis. Lo accusano di aver commesso una strage più grave di quella di Capaci e via D'Amelio. Lo accusano di un attentato che però non ha causato né morti né feriti. Per questo Alfredo ha iniziato una lotta con il suo corpo, una lotta terribile che lo sta conducendo alla morte, nella totale indifferenza di coloro che dovrebbero e potrebbero intervenire. Chiediamo di intervenire prima che sia troppo tardi». È quanto scrivono in un appello al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, attori, registi e artisti.



Nell'appello, sottoscritto tra gli altri da Valerio Mastandrea, Jasmine Trinca, Michele Riondino e Paolo Calabresi, si afferma che «il 13 gennaio il difensore di Cospito ha rivolto una richiesta al ministro per revocargli il 41 bis, il ministro ha trenta giorni per decidere, nella sua inerzia e indifferenza i giorni scorrono inesorabilmente e Alfredo potrebbe morire da un momento all'altro. La lotta di Alfredo ci chiama a ragionare sul senso di umanità e di utilità delle leggi del nostro paese, sull'evidente dismisura tra reato e pena. Per questo Alfredo Cospito è pronto a morire. Non si tratta solo di una vicenda personale o di buonismo, ma di affermare un principio. Per questo chiediamo al Ministro e alle istituzioni di intervenire prima che sia troppo tardi».

Meloni: Stato non si faccia intimidire

Credo che lo Stato «non si debba far intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari». Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della presentazione del progetto «Polis - Casa dei servizi digitali» di Poste italiane, parlando del caso Cospito. «Alle forze dell'ordine e alla magistratura va la nostra solidarietà, ma nel caso di Cospito non si tratta di indietreggiare di fronte a violenze e intimidazioni, si tratta di salvaguardare la sua salute ed evitare che muoia in carcere. Per questo, come dice anche il garante nazionale dei detenuti, va trasferito in una struttura più idonea, ed è necessario che con urgenza le istituzioni preposte valutino se permangono le condizioni per la sua detenzione al 41 bis», ha detto invece la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando, intervenendo a Sky Start.

Il ricorso a Nordio scade il 12 febbraio

Scadono il 12 febbraio i trenta giorni di tempo che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha per rispondere all'istanza avanzata dal difensore di Alfredo Cospito per chiedere la revoca del regime del carcere duro disposto nei suoi confronti per quattro anni. Lo precisa la difesa di Cospito. Trascorsi i termini, e in assenza di una risposta da parte di via Arenula, il ricorso viene considerato respinto. Sull'istanza finita all'attenzione del ministro Nordio, nei prossimi giorni, si esprimerà con un parere la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.



Su questo punto, in base a quanto si apprende, nei giorni scorsi si è svolto un incontro alla Dna a cui hanno preso parte anche le autorità giudiziarie che si sono occupate di vicende relative all'anarchico. Oltre a quello inviato a via Arenula, il difensore di Cospito ha avanzato un ricorso anche ai giudici di Cassazione contro la decisione del tribunale di Sorveglianza, che è competente a livello nazionale sul 41 bis. I Supremi giudici hanno fissato udienza il 7 marzo.



Nel ricorso a Nordio, l'avvocato Flavio Rossi Albertini fa riferimento a «fatti nuovi» non «sottoposti alla cognizione del Tribunale di Sorveglianza di Roma». Il difensore dell'anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni fa riferimento, in particolare, alle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Roma con cui nel 2019 ha assolto tutti gli imputati, ritenuti legati a movimenti anarchici, dall'accusa di associazione con finalità di terrorismo disponendo condanne per altre fattispecie minori. I giudici hanno depositato le motivazioni il 13 dicembre scorso. Nel documento i magistrati capitolini «escludono l'esistenza, presso il centro sociale Bencivenga», nella zona di via Nomentana, di una «cellula presuntivamente ritenuta affiliata al Federazione anarchica informale (Fai)». Il riferimento è ai «legami e ai confronti epistolari intrattenuti tra gli imputati e Cospito». Sull'anarchico abruzzese si afferma che non «vuole manipolare la personalità di uno degli imputati e strumentalizzare il giovane anarchico facendone veicolo all'esterno della propria posizione politica».

