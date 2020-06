Alex Zanardi, cosa ci faceva il camion sulla strada? «Non era una gara ufficiale»

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Giugno 2020, 18:41

Come riporta il Corriere della Sera, la staffetta di solidarietà "Obiettivo Tricolore" a cui stava partecipando Alex Zanardi era patrocinata e promossa dalla Federazione Ciclistica Italiana, ma non sarebbe stata una gara ufficiale.- spiega Roberto Sgalla, già direttore di tutte le specialità della Polizia e tra i massimi esperti di sicurezza in bici -dovevano mantenersi sulla destra, restare in fila indiana, non superare la linea di mezzeria o tenere comportamenti pericolosi».Il sindaco di Pienza Manolo Garosi avrebbe riferito di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali di eventi sportivi sul territorio: «Ma poi ci hanno anche successivamente comunicato sempre, tramite Fb, l'annullamento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione».Come riporta il Corriere della Sera,Fino al primo agosto infatti nessun evento ciclistico ufficiale può svolgersi sul territorio italiano.