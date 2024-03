Alessio Giannaccari morto a 20 anni ad Amsterdam, forse travolto e ucciso da un treno. Amici sconvolti: «Era un ragazzo meraviglioso»

di Redazione web

La morte di Alessio Giannaccari, ventenne salentino trovato senza vita vicino ai binari di una stazione ferroviaria ad Amsterdam, ha sconvolto chi lo conosceva. Di lui non si avevano notizie da una settimana: la sua foto era stata diffusa sui social dai genitori, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatti col figlio. Alessio si era trasferito a inizio anno ad Amsterdam e da un mese aveva trovato lavoro come cameriere in un ristorante: secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere stato travolto e ucciso da un treno.

«Era un ragazzo meraviglioso»

«Alessio era un ragazzo solare, meraviglioso, c'era sempre per tutti, pronto a dare una mano.

«Alessio era quasi un ragazzo di altri 'tempi' - aggiunge - sempre con modi gentili ed educati, preferiva una lunga telefonata con gli amici ai messaggi istantanei. Con i social non aveva un bel rapporto. Lui preferiva il rapporto umano e diretto. Passava ore ore al telefono». Dopo essersi diplomato a un liceo di Lecce nell'indirizzo economico-sociale, prosegue, «agli inizi del 2024 aveva deciso di trasferirsi ad Amsterdam. Voleva fare questa esperienza ed aveva trovato lavoro nel settore della ristorazione. Adesso siamo tutti sconvolti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA