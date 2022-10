Alessia Piperno: «Sei anni sempre in viaggio, non voglio fermarmi»

Chi la conosce parla di Alessia come di una ragazza «serena e solare, con la passione dei viaggi». «L’ho conosciuta nell’ostello dove eravamo insieme a Teheran - racconta Jessica Ciofi, 46 anni fiorentina - è una ragazza curiosa del mondo, ma non è una rivoluzionaria, non fa parte di movimenti, non è politicizzata». Da quando ha 24 anni Alessia Piperno vive in viaggio.

Lo ha raccontato lei stessa nell’ultimo post su Instagram, prima dell’arresto: «Tra pochi giorni inizierà il mio settimo anno in viaggio. Eppure mi sembra ieri che caricai il mio primo zaino sulle spalle. Al tempo avevo appena compiuto 24 anni, mentre oggi ne compio 30. Mi ero ripromessa che a 30 anni mi sarei fermata, ed ora eccomi arrivata a questo giorno e mi chiedo “sono pronta a fermarmi?”. No, affatto. Questi anni sono stati i più belli della mia vita, i più vissuti, dove ho imparato e disimparato così tanto, dove ho incontrato popoli e amici meravigliosi, e dove ho scoperto le vera bellezza del nostro pianeta».

Tantissime le mete visitate: Australia, Islanda, India, Pakistan, Centroamerica. E la sua passione è diventata anche un lavoro: su Linkedin si presenta come travel planner e personal concierge, ed ha una pagina su Instagram dedicata ai viaggi.

