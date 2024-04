Alessandra Lucia Ripoli scomparsa da Pasquetta, il giallo dell'ultima storia Instagram: «Stava litigando con un tossicodipendente»

di Redazione web

Alessandra Lucia Ripoli, 21 anni, è scomparsa dal giorno di Pasquetta. La ragazza di Paestum non ha più fatto ritorno a casa né ha mantenuto contatti con i suoi genitori. L'ultimo segnale di vita di Alessandra risale al primo aprile, quando ha postato una storia su Instagram da un caratteristico vicolo di Napoli. «Abbiamo salvato quell’immagine e attraverso Google Maps abbiamo capito che è stata scattata nel quartiere di Forcella», spiega Silvio Ripoli, il padre di Alessandra, condividendo i dettagli di questi «giorni drammatici».

Le ricerche di Alessandra Lucia Ripoli

La ricerca di Alessandra si è intensificata. La sua foto circola sui social media e i poster con l'appello per il suo ritorno sono visibili ovunque tra la piana del Sele e Napoli. Secondo alcune testimonianze, la ragazza avrebbe perso il cellulare e sarebbe stata vista discutere con un tossicodipendente. «Mi giungono segnalazioni anche dal bivio di Santa Cecilia, ad Eboli, - aggiunge il papà al Corriere della Sera - probabile che lei sia tornata qui in zona. Non ha il cellulare, probabilmente l’ha perso, però se voleva poteva mettersi in contatto con noi, vuol dire che non c’è la volontà.

Le segnalazioni

Le ricerche si sono estese a diverse abitazioni semi-abbandonate nella Piana del Sele, dove i carabinieri hanno rinvenuto un paio di scarpe che potrebbero essere di Alessandra, anche se queste risultano essere una taglia più grande di quella che lei indossa di solito. «Alessandra indossa il numero 38 mentre quelle calzature erano numero 40», sottolinea una fonte vicina alla famiglia. Ulteriori segnalazioni provengono da personbe che credono di averla vista lungo la strada statale 18, nel comune di Capaccio Paestum.

La descrizione

Alessandra è alta 1 metro e 58, e al momento della scomparsa indossava un pantaloncino nero e delle calze a rete. È facilmente riconoscibile anche per i tatuaggi visibili sulle braccia e sul polpaccio. L'associazione Penelope, che si occupa di casi di scomparsa, sta collaborando attivamente alle ricerche: «Ogni informazione può essere utile, inviate foto o comunque tutto ciò che sapete al 3514155363 oppure chiamate i carabinieri al 112».

