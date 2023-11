Ragazzo di 15 anni aggredisce la mamma e le rompe lo sterno con un pugno

di Marta Goggi

Un 15enne è stato denunciato dalla propria madre dopo averla aggredita e minacciata di morte. Il fatto è successo a Spinea, Venezia, il ragazzo è stato trasporto in comunità dai carabineri dopo avere recato gravi lesioni al genitore, compresa la frattura dello sterno.

Il fatto

La donna ha raccontato ai carabineri di essere da tempo preoccupata per il figlio, che non andava più a scuola e abusava di alcool e stupefacenti. Tutti i tentativi di riportare il ragazzo sulla buona strada sono stati vani e hanno portato solo a violenze quotidiane, culiminate poi in un pugno che ha rotto lo sterno della donna. Dopo il terribile gesto, il 15enne ha infine minacciato la madre, dicendo che se avesse denunciato l'accaduto lui l'avrebbe uccisa.

L'aiuto delle forze dell'ordine

È a questo punto che la donna ha richiesto l'aiuto delle forze dell'ordine, che dopo l'approvazione del gip, hanno portato il 15enne in una comunità. Durante la perquisizione dell'abitazione è stato sequestrato un misurino di precisione, utilizzato probabilmente per la droga.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA