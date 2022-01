Afragola, crolla un palazzo in centro: ricerche tra le macerie

Ad Afragola, intorno alle 21, è crollata l'ala di uno stabile nel centro storico: il palazzo, all'angolo tra via Ciaramella e via Sacri Cuori, era puntellato. I detriti hanno invaso tutta la strada, che non è praticabile. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, polizia (incaricata delle indagini) ed altri enti per verificare l’eventuale presenza di persone.

L'immobile dovrebbe essere disabitato perché considerato a rischio, ma non si esclude che al momento del dissesto potesse esserci qualcuno di passaggio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Gennaio 2022, 22:52

