Asta del Fantacalcio finisce in tragedia: 15enne accoltellato, rischia l'amputazione della gamba

L'asta del Fantacalcio finisce in tragedia. Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nella serata di ieri, prima della mezzanotte, in via Eduardo Scarpetta, nel quartiere Ponticelli di Napoli. E a scatenare il bagno di sangue è stata proprio una lite relativa al gioco.

Accoltellato all'asta del Frantacalcio

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il giovane è stato prima condotto nella struttura sanitaria del posto, Villa Betania, e poi nell'Ospedale del Mare dove le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari e sembra che rischi l'amputazione di una gamba.

Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, hanno individuato il movente dell'accoltellamento e un sospettato che è stato condotto negli uffici della Questura. Il ragazzo è stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata durante l'asta per il fantacalcio.

