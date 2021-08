Accoltellata alla gola dal compagno e socio in affari, è grave. Arrestato l'uomo

Una donna è stata accoltellata alla gola dal compagno e socio in affari. Le sue condizioni sono ora gravi, mentre l'uomo è stato arrestato.

È accaduto nella prima serata di oggi in un locale di Gardone Riviera (Brescia). All'origine dell'aggressione ci sarebbe stata l'ennesima lite tra la coppia. La donna ora si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni, mentre il compagno è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 22:25

