Abusi sessuali su allieva di 12 anni, allenatore 66enne condannato a 6 anni di carcere

La sentenza. Sei anni e due mesi di reclusione: è lainflitta ieri dal gup dia unper violenza sessuale pluriaggravata su unache giocava in una squadra da lui allenata nel Pistoiese.Ne danno notizia le cronache locali dei quotidiani. L'uomo è stato condannato anche a una previsionale di 80 mila euro di risarcimento per la giovane vittima e al pagamento di 15 mila euro ciascuno ai genitori della ragazza, che si sono costituiti parte civile, oltre alle spese processuali. Per il 66enne anche l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole, e da ogni istituzione o strutture, sia pubbliche che private, frequentate prevalentemente da minori.A scoprire la vicenda era stata la madre della giovane vittima, allertata dal rapporto particolarmente conflittuale con la figlia, che aveva deciso di affidarsi a una psicoterapeuta per capire cosa stesse accadendo, raccontandole che la ragazzina aveva una corrispondenza molto fitta di messaggi con il suo allenatore. La specialista aveva messo in guardia la donna su quello scambio di messaggini, dalla cui analisi sono emerse le responsabilità dell'uomo.