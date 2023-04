Uomini e Donne, Gianni Sperti insinua il dubbio: «Nicole Santinelli e Andrea Foniglio, perché i microfoni spenti?» Ecco cosa è successo

di Redazione Web

A Uomini e Donne non mancano le insinuazioni e le provocazioni di Gianni Sperti. L'opinionista, durante la puntata, ha chiesto delle spiegazioni ad Andrea Foniglio, corteggiatore della tronista Nicole Santinelli, in merito ad alcuni suoi atteggiamenti ambigui.

In realtà, Gianni Sperti ha messo proprio una pulce all'orecchio di tutti ritenendo che i due parlino di nascosto. « Mi spiegate perché parlate a microfoni spenti? Se avete qualcosa in privato, non potete farlo», ha sottolineato l'opinionista con toni accesi.

Uomini e Donne, la tronista Lavinia Mauro sceglie Alessio: la risposta di lui. Cos'è successo nella puntata di oggi

Beatrice Valli, quarto figlio in arrivo: «Una delle peggiori gravidanze»

L'insinuazione di Gianni Sperti

Andrea è stato subito notato a Uomini e Donne dalla tronista Nicole, che non ci ha pensato due volte a portarlo in esterna. Sembrerebbe che tra i due si sia già creata una bella affinità e intesa che però lascia un po' tutti perplessi. L'opinionista Gianni Sperti più di tutti.

«Andrea, che cosa hai chiesto mentre stavamo per vedere l'esterna? Perché parli con Nicole?». Poi, ha aggiunto: «Anche adesso, io sto parlando ma tu parli con Nicole a microfoni spenti», ha ribadito Gianni Sperti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA