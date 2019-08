U&D, Ursula Bennardo e la gravidanza: «Sono fragile e sensibile»

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme: un dettaglio sorprende​

Mercoledì 7 Agosto 2019, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, dal trono Over di Uomini e Donne all'attesa di un figlio. La gravidanza è ormai inoltrata e la bimba dovrebbe nascere a ottobre, ma la maternità imminente sta facendo diventare la 'dama' molto riflessiva, come dimostra anche l'ultimo post pubblicato su Instagram.«​Sono forte ma sono anche fragile ... Tre mesi fa il mio pancino era ancora piccolo... ora cresce ogni giorno e tra poco ti avrò tra le mie braccia» - si legge nel post pubblicato da- «Sono mesi che sono fragile e sensibile, la gravidanza è un momento delicato per noi donne ma ti prometto stellina che tra un po’ tornerò la leonessa che sono sempre stata e tu ed i tuoi fratelli avrete la mamma più forte che mai ... ora coccolatemi ancora un po’».La gravidanza ha fatto sì cheabbia interrotto momentaneamente la sua attività da estetista. Anche se la stessa ex dama di Uomini e Donne ha spiegato, poco tempo fa, di voler riprendere appena possibile.