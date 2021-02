Uomini e donne, Giorgio Manetti difende Gemma Galgani: «Più selettiva, deve scegliere uomini diversi»

Giorgio Manetti, ex cavalieri di “Uomini e donne”, torna a parlare di Gemma Galgani, ma stavolta per difenderla. Giorgio Manetti durante “Uomini e donne” ha avuto una liaison con Gemma Galgani, ormai storica dama del trono over.

Gemma Galgani infatti sta frequentando alcuni cavalieri a “Uomini e donne” fra cui Maurizio Guerci, Maurizio Peduzzi e Maurizio Giaroni, che secondo Giorgio Manetti non sarebbero adatti a lei: “Consiglierei a Gemma – ha fatto sapere in un’intervista al Magazine di Uomini e donne” - di essere più selettiva. Di scegliere uomini che sappiano quello che vogliono, e soprattutto che riescano a tenere testa a una donna come lei. Gemma non è assolutamente pesante. Sono loro che non sanno gestirla.

Giorgio Manetti sembra avere ricordi piacevoli del suo periodo con Gemma Galgani a “Uomini e donne”: “All’epoca, se lei mi chiamava dieci volte, io la chiamavo undici. Anche perché mi faceva piacere! Io e lei stavamo ore al telefono! Mi poteva chiamare a qualunque ora, io c’ero. Quindi le do questo consiglio: Gemma, lascia perdere l’oscurità, lascia perdere i meteoriti. Concentrati sulle stelle”.

