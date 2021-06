Uomini e donne, Fabrizio Cilli e la notte da incubo con la finta manager: «Drogato in cambio di favori sessuali»

Fabrizio Cilli, ex cavaliere di “Uomini e donne” racconta l’incubo che ha vissuto. Fabrizio Cilli, ex corteggiatore a “Uomini e donne” di Gemma Galgani, ha avuto una terribile avventura, con una donna che fingendosi una manager televisiva l’ha drogato e aggredito: “Ho iniziato a vedere offuscato – ha spiegato sul social - Drogato in cambio di favori sessuali”.

Uomini e donne, la notte da incubo di Fabrizio Cilli

Un incubo, una notte da film horror per l’ex corteggiatore di “Uomini e donne” Fabrizio Cilli. Fabrizio Cilli infatti ha accettato l’appuntamento con una donna, che sosteneva di essere una manager televisiva e di volerlo far partecipare a un nuovo programma sul piccolo schermo, che lo ha poi invece drogato e ferito: “Mi ha invitato a casa sua – ha fatto sapere con dei post dalle stories del suo account Instagram, direttamente dal pronto soccorso - voleva parlarmi di un nuovo programma televisivo. Ho accettato l'invito e a un certo punto, mentre sorseggiavo dell'acqua versatami da lei nel bicchiere, ho iniziato a vedere offuscato. Dopo sono svenuto causandomi la rottura del menisco del ginocchio destro. La mattina mi sono svegliato nel suo letto dopo dieci ore, mi ha detto non ti crederà nessuno. Porterò tutto a chi di dovere. Drogato in cambio di favori sessuali".

Fabrizio Cilli ha poi fatto sapere di essere andato dai Carabinieri per denunciare l’accaduto e ha sottolineato che nella disavventura sarebbero caduti anche altrui due ex protagonisti di “Uomini e donne”: “Adesca le persone in casa poi le droga e le addormenta – ha spiegato mentre mostrava le ferite riportate - Quando mi sono svegliato mi sono ritrovato questi segni. Mi ha morso, non so cosa mi ha fatto. E mentre dormivo mi ha tirato delle forchettate sul petto. Sono tutto segnato per non parlare del taglio alla pancia. Mi ha rovinato fisicamente e psicologicamente”.

