Sabrina Ghio lascia le figlie dai nonni, pioggia di critiche dagli hater: «Così puoi svagarti, fare i video e dormire». Lei: è giusto così

di Redazione web

Sabrina Ghio ha confessato sui social di non dormire bene da un po' di tempo per il troppo impegno che le richiedono le figlie. Neomamma di Mia, l'ex tronista di Uomini e donne, si è aperta con i suoi follower su Instagram in cui ha sottolineato quanto sia complesso il lavoro di mamma e quanto per lei sia sempre più difficile gestire la maternità e il lavoro.

Non sono tardate le critiche per Sabrina Ghio che, confessando le sue difficoltà, per gli hater ha dato la parvenza di lamentarsi di avere due figlie e che in molte hanno più figli e lavorano, ma non lasciano i propri bambini ai nonni. Vediamo insieme lei cosa ha risposto.

Sabrina Ghio e Carlo Negri sposi: le foto della cerimonia

Sabrina Ghio mamma bis: è nata la seconda figlia

Sabrina Ghio e le difficoltà dell'esser mamma

«La mia amica mi ha taggato in un video in cui non sembro neanche io, ma ultimamente dormo talmente tanto poco che alcune volte non cammino, mi trascio.

Le critiche però, le hanno contestato proprio questo: «Tutte abbiamo dei figli e lavoriamo, ma non perdiamo tempo col cellulare». E, ancora: «Se hai il tempo di fare queste stories potresti avere anche il tempo per dormire, non ti lamentare sempre».

Lei, intanto ha spiegato che la scorsa notte ha dormito molto poco e quando ha visto la mamma prendere in braccio sua figlia Mia, ha provato sollievo: «Mia mamma ha preso Mia e mi ha fatto dormire. Ho messo i tappi, la mascherina e ho dormito due ore e sono state le più belle della mia vita».

Poi conclude: «Se uno c'ha due figli e ha la possibilità di lasciarli ai nonni lo deve poter fare ogni tanto: è giusto!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA