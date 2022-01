Sabrina Ghio incinta, l'ex tronista di Uomini e donne aspetta il secondo figlio. Il tenero annuncio social

«Tu amore di Mamma, adesso sei qui con noi, nella mia pancia… ed io non riesco neanche a dirlo ad alta voce… Posso solo dirti che Io, la tua sorellina e il tuo Papà siamo qui per costruire con te le basi del nostro sogno»: annuncio strappalacrime per Sabrina Ghio che, con un video su Instagram, in cui ci sono lei, il compagno e la figlia, comunica ai follower di essere in attesa del suo secondo figlio. Cicogna in arrivo per l'ex tronista di Uomini e donne, che non rivela il sesso.

La 36enne, l’anno scorso ha vissuto momenti difficili perchè le è stato diagnosticato un processo tumorale in fase iniziale. Dopo essersi sottoposta alle cure del caso per l’ex ballerina è arrivata la proposta di matrimonio da parte del suo attuale compagno. A quanto pare però i preparativi per le nozze si fermeranno almeno per un po’. Ecco tutti i dettagli sul lieto annuncio.

