Emanuele Salvatori, l'ex tronista nei guai per stalking: «Dopo la ex fidanzata ha perseguitato anche un carabiniere»

di Redazione web

Emanuele Salvatori nei guai. L'ex tronista di Uomini e Donne, classe 1969, già agli arresti domiciliari per aver perseguitato la sua ex fidanzata, avrebbe perseguitato anche un carabiniere, 'colpevole' di avergli notificato le deposizioni della donna. Quest'ultima aveva deciso di troncare la relazione perché «tossica», e da quel momento in poi Salvatori, secondo le accuse, non le avrebbe più dato pace. Oggi, secondo quanto scrive Repubblica, gli è stato vietato di avvicinarsi anche al carabiniere: l'ultimo risvolto della gelosia e dell'ossessione per la donna.

Rossella Nappini uccisa a coltellate, fermato l'ex compagno marocchino. Le urla sentite dai vicini: «Basta, ti prego»

Un uomo la segue in libreria, lei prende lo smartphone e filma tutto: e lui tenta un approccio choc VIDEO

Emanuele Salvatori nei guai per stalking

Una nuova inchiesta condotta dalla Pm Maria Gabriella Fazi ha aggiunto al reato di stalking alla ex anche quello di diffamazione e stalking al carabiniere che aveva preso in carico la denuncia della donna. Le indagini della procura hanno portato ad applicare una nuova misura cautelare al concorrente della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Salvatori, in altre parole, avendo ritenuto il militare responsabile del suo arresto e dei domiciliari, ha deciso di prendersela col diretto interessato, intimorendolo presentandosi sotto la sua abitazione.

Secondo quanto ricostruito da quotidiano Repubblica, infatti, Salvatori un giorno è piombato sotto casa del militare: la vittima era insieme alla moglie e l’ex tronista avrebbe iniziato a scattargli delle foto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA